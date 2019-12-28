أفادت معلومات ​صحفية​ عن إنطلاق 11 باصا باتجاه ​بيروت​، للتجمع أمام منزل الرئيس المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​حسان دياب​، وعلى الاثر تم اقفال جميع الطرقات المؤدية الى منزل دياب بالعوائق.

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كانت هذه تفاصيل خبر اقفال الطرقات المؤدية لمنزل دياب بعد إنطلاق باصات من طرابلس للتجمع أمام منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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