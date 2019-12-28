رفع مجسمَين لقبضة الثورة في بشمزين- الكورة وعند مثلث سوق الخان- حاصبيا

رفع عدد من الشبان مجسّم ​قبضة الثورة​ في بلدة بشمزين في ​الكورة​، وذلك تضامنًا مع ​الحراك الشعبي​ ومطالبه. كما رفع محتجّون قبضة الثورة عند مثلث سوق الخان - قضاء ​حاصبيا​.

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