معلوف: منذ أيام و"التيار الوطني الحر" يتعرض لحملة تجني وافتراء

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "منذ أيام و​التيار الوطني الحر​ يتعرض لحملة تجني وافتراء ومن الآخر، نحن لم نرفض عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ الى ​رئاسة الحكومة​ وهذه هي الوقائع، أولا قبلنا ترؤسه حكومة تكنوسياسية مع برنامج واهداف تُقنعنا، فرفض، ثانيا قبلنا ​حكومة تكنوقراط​ على ان يسمي رئيسها، وافق بالعلن، احرق ثلاثة اسماء، واعاد طرح نفسه، ثالثا لتسهيل التكليف قررنا الانتقال الى صفوف المعارضة، واعلناها صراحةً، رابعا حاول الحريري مجدداً تأمين اكثرية نيابية لنفسه، فخذلته ​القوات​، فأصدر بيانه واعتذر، خامسا اعتذاره قبل ساعات من ​الاستشارات النيابية​ ضيّق الخيارات، فسرنا بمرشح مستقل، فينا نعرف وين اخطأنا؟".

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