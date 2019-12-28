بو عاصي: مقولة "كلكن يعني كلكن" ليست اتهام والمواطن على حق فلا خيمة فوق رأس احد

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ إلى أن "المواطن يشحد تعبه من ​المصارف​ والسبب الأساسي للمشكلة هو كيفية إدراة شؤون ​الدولة​ وانهيار مالية الدولة"، مشيراً إلى أنه "عندما يقول المواطن انه خسر 20 في المئة من ناتجه على المسؤول دق ناقوس الإنذار وعندما يجمع الناس على ان مستقبلهم في خطر على الدولة التحرك ولغاية الآن لم تتحرك".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بو عاصي إلى أن "نسبة ​العجز​ في ​لبنان​ تزيد كل دقيقة من دون أي ردة فعل إضافة على تراجع النمو وميزان المدفوعات فأين جرس الإنذار؟"، مؤكداً "أنني اشجع الناس على ​الثورة​ والاستمرار من أجل تملّك وطنهم لأن المواطن يجب ان يتملّك بلده"، معتبراً أن "مقولة "كلكن يعني كلكن" ليست اتهام والمواطن على حق فلا "خيمة" فوق رأس احد والجميع متهم حتى اثبات العكس".

وأكد أنه "من غير المقبول تأليه أي شخص او حزب ومنها ​القوات​ و​سمير جعجع​ لأننا نخضع لقرار الشعب واذا اخطأنا في مكان ما يجب ان نصحح الوضع وهذه هي الديمقراطية"، مشيراً إلى أن "واجب المواطن محاسبة المسؤول ​الفاسد​ وغير الكفوء لذلك نتقبّل أي انتقاد في محله"، لافتاً إلى أن "​الحراك الشعبي​ نتج عن سوء ممارسة واعتبرها عاصفة ونتائجها إيجابية ولا يمكن السيطرة على أي تحرك ومن الطبيعي ان يتجه شباب القوات نحو الثورة لأنهم وجدوا انفسهم في هذا المكان".