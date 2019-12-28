علّق رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض على خبر بشأن نفايات مكب بشنين الذي اعتمدته بلدية زغرتا والتي اصبحت جارية في النهر، قائلا "مرة جديدة يتأكد أن تحذيرنا كان صائبا بأن الحلول البيئية لأزمة النفايات لا تكون بالتهديد والبهورات، ومرة جديدة يتأكد أهل زغرتا وقضائها أن التعاطي بخفة وارتجالية يرتد عليهم".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حذر معوض من "خطورة ما يجري وأطالب بمحاسبة كل من عمل لفرض أمر واقع أنتج كارثة بيئية على صحة أهلنا ومياهنا وأرضنا".
كانت هذه تفاصيل خبر معوض بشأن مكب بشنين: لمحاسبة من عمل لفرض أمر واقع أنتج كارثة بيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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