اعتصام أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في تلة الخياط

ينفذ عدد من ​المتظاهرين​ اعتصاما أمام منزل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ في تلة الخياط، مطالبين إياه بالتنحي. وكانت قد انطلقت باصات تقلّ محتجين من طرابلس للمشاركة في اعتصام أمام منزل دياب.

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