شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب :نحتاج أحزاب تتعايش مع قضايا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، الجهود التي يُبذلها حزب مستقبل وطن، لرعاية حوار وطني شامل يجمع الأحزاب المصرية ، على طاولة واحدة واصفا إياها بـ"المُخلصة"، مؤكدا أن الحزب لا يزال يقوم بأدوار مشهودة لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مرحلة فارقة، بما ينعكس إيجابا على قوة الدولة المصرية.

وتوقع وكيل البرلمان في تصريحات صحفية اليوم السبت، نجاح جولات الحوار بين الأحزاب المصرية، وخروج "حزب مستقبل وطن" بأفضل رؤية حول مشروعات قوانين الانتخابات المقبلة، اعتمادا على تقريب وجهات النظر وتعميق أبعاد الحوار والاستقرار على أفضل المقترحات وبلورتها، بما يلائم قدرات ومتطلبات الأحزاب المصرية بشكل توافقي.

وأبدى الشريف ، تطلعه نحو أحزاب قوية تتعايش مع قضايا الوطن الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تخلق أرضية مشتركة، ومساحة من التوافق والاتفاق، الاستماع للرأي والرأي الأخر.

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وشدد الشريف، علي ضرورة أن تتحلى باقي الأحزاب بروح المبادرة التي يملكها "حزب مستقبل وطن"، حيث أثبت امتلاكه بوصلة سياسية وحزبية لا تتحرك إلا في اتجاه القضايا الوطنية التي تهم الشارع المصري.

جدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن ينظم غداً الأحد الجلسة الثالثة ضمن جولات التي يقودها الحزب للحوار الوطنى للأحزاب المصرية لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).