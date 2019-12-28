نائب وزير الإسكان من الفيوم: 3200 قرية تعاني من غياب الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق، إن 3200 قرية على مستوى الجمهورية تعاني من مشكلات في الصرف الصحي، ويطلق عليها "القرى المبللة" مؤكدًا أن هذه القرى تحتاج 26 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي.

وأشار نائب الوزير، خلال زيارة أجراها لمحافظة الفيوم، اليوم السبت، لافتتاح عدد من المشروعات، إلى أن وزارة الإسكان قطعت شوطًا كبيرًا خلال الثلاث سنوات الماضية، في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بكثير من القرى.

وأضاف نائب وزير الأسكان، أنه جرى إدراج مركز يوسف الصديق ضمن خطة الصرف الصحي القادمة، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي.

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وعن محطة مياه شرب طامية، قال نائب الوزير إنه جرى إعادة تطوير المحطة لتضخ المياه بكامل طاقتها وهي 170 ألف متر مكعب في اليوم، بدلًا من 65 ألف متر مكعب.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، أنه لأول مرة يجري إحضار طلمبة مياه بطاقة 1200 لتر/ ثانية، لرفع المياه من النيل مباشرة عبر جرزة، والتي تغذي محطة مياه طامية، وهو ما سيقضي على مشكلة نقص المياه، خلال فترة السدة الشتوية.

ورافق الوزير خلال الزيارة، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء هشام درة رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.