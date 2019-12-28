محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشيو - أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة في العاصمة الصومالية مقديشيو إلى ما لا يقل عن 90 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية - حسبما أفادت قناة (فرانس 24) في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - "إنه لا يزال من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى".

ومن جهته، أوضح رئيس بلدية مقديشيو عمر محمود أن معظم ضحايا الانفجار من الطلاب الجامعيين.. فيما أفاد أفراد الإنقاذ والإسعاف بأن هذا الانفجار يعد الأكثر فتكا في الصومال للعام الجاري.

ولم تعلن أية جهة، حتى الآن، مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" الصومالية الموالية لتنظيم "القاعدة" عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة الصومالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصومال: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو إلى 90 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.