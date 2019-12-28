مع تحسن الطقس.. ميناء دمياط يستقبل 9 سفن

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، سفينتي حاويات و7 للبضائع العامة، بينما غادرت اثنتين للحاويات و11 للبضائع، تزامنًا مع التحسن النسبي في حالة الطقس.

وجاء في البيان الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19، بينما شملت حركة الصادر 600 طن ذرة و1080 طن فوسفات.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، بحسب بيان الهيئة 97814 طن، بينما في مخازن القطاع الخاص 50060 طن.

وغادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2641 طن قمح، و50 سيارة تحمل على متنها 3236 طن قمح.