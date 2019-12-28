بالصور.. محافظ أسوان يمهل مسئولي مصنع سكر كوم أمبو شهرًا لتوفيق الأوضاع

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، مهلة شهر لمسئولي مصنع سكر كوم أمبو، لتوفيق الأوضاع بيئيًا عبر تركيب فلاتر المداخن، حفاظًا على صحة وسلامة سكان المدينة، وتشكيل لجنة لدراسة وضع منظومة محكمة لدخول وخروج الجرارات وقطار الديكوفيل الخاصة بنقل محصول القصب إلى المصنع، وجرى توجيه إنذار بالغلق بواسطة الإدارة العامة للبيئة.

جاء قرار محافظ أسوان، خلال الجولة التي قام بها لمركز ومدينة كوم أمبو، وتفقد خلالها شوارع المدينة والمستشفى المركزي ومصنع السكر.