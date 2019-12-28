بالصور.. إزالة 5 طوابق من عقار اللبان المائل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

بدأ حي الجمرك في الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال إزالة 5 طوابق من عقار اللبان المائل، بعد إخلائها من السكان.

ووقع ميل مفاجئ، نوفمبر الماضي، بالعقار رقم 87 بشارع الإمام علي المكون من 12 طابق، مأهول بالسكان، بحي الجمرك، دون حدوث إصابات.

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وأصدرت لجنة هندسية من جامعة الإسكندرية، قرارًا مبدئيًا بإخلاء وإزالة 5 طوابق من العقار بدًء من الطابق الثاني عشر حتى الثامن، لتخفيف الأحمال.

ومن جانبها، قالت المهندسة نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إن قرار إزالة الطوابق الخمسة من السكان والمنقولات جاء حرصًا على حياة المواطنين.

وأضافت رئيس حي الجمرك، إن العقار المائل بمنطقة اللبان مخالف، وجرى بنائه عام 2012 دون تراخيص، وصادر له عدة قرارات إزالة.