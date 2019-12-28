البرلمان القبرصي يدعم سحب الاعتراف الدولي من حكومة "السراج" في ليبيا

أعلن البرلمان القبرصي، اليوم /السبت/ دعمه لمجلس النواب الليبي على الساحة الدولية ، في سحب الاعتراف من "حكومة الوفاق " برئاسة فايز السراج، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.



وأكد ديمترس سيلوريس ، رئيس البرلمان القبرصي - خلال لقاء عقده مع عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبي بمقر البرلمان القبرصي بالعاصمة (نيقوسيا) وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - على أهمية العلاقات بين البلدين ، ودعم الشعب الليبي ، وإرادته ورفضه وجود

الإرهابيين والمتطرفين على الأراضي الليبية ، ورفض الدعم الخارجي لهذه المليشيا، والتدخل الأجنبي في ليبيا.



وشدد على دعم برلمان بلاده لمجلس النواب الليبي ، الممثل الشرعي والمنتخب في البلاد ، ودعمه توجه مجلس النواب الليبي للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة "الوفاق الوطني " ودعم القوات المسلحة الليبية في الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيا المسلحة الخارجة عن

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القانون.



وأطلع رئيس مجلس النواب الليبي ، نظيره القبرصي - خلال اللقاء - على الأوضاع في ليبيا وخاصة في العاصمة ( طرابلس ) وما تقوم به القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والتطرف والمليشيا المسلحة المدعومة من دول خارجية وحكومة السراج المتحالفة معها.



وأكد صالح ، عدم شرعية حكومة فايز السراج ، وانتهاء ولايتها وفقاً للاتفاق السياسي ، وفشلها في أداء الدور المناط بها ، وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجانب ضد أبناء الشعب الليبي .



كما اتفق الجانبان - خلال اللقاء - على تشكيل لجنة تواصل دائم بين برلماني البلدين .