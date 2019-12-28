البحرين تدين التفجير الإرهابي في مقديشو

أدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في مدينة (مقديشو) بجمهورية الصومال الفيدرالية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، حسب ما ذكرت وكالة "أ ش أ".
بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت، عن
وأشكاله.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الصومال في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب ، مجددة موقفها الثابت المناهض بشدة للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره
يشار إلى أن انفجارا وقع أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشو، مضيفا أنه استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.
ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة (الشباب) الصومالية الموالية لتنظيم (القاعدة) المتطرف عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة في الصومال.
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