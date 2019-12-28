تنزانيا وبوروندي والكونغو الديمقراطية تتفق على إنشاء خط سكك حديدية

وقعت تنزانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، اتفاقية لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين الدول الثلاث، بهدف تيسير حركة النقل بينها، وفقًا لوكالة أنباء أ ش أ.

وقال إيزاك كامويلي وزير الأشغال العامة والنقل والاتصالات التنزاني - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت "إن هذا الخط الحديدي سيربط بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بميناء دار السلام في تنزانيا"، موضحًّا أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع يتولى تنفيذها حاليا شركة " HP Gulf of Germany "، ومن المقرر أن تنتهي منها بنهاية شهر يناير 2020، ولم يدل الوزير التنزاني بأي معلومات عن مصادر تمويل هذا المشروع.

من جهة أخرى، كان الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، قد صرح في وقت سابق بأن حكومتي تنزانيا ورواندا بصدد بدء مناقشات حول إقامة شبكة سكك حديدية تربط بين ميناء "إيزاكا" الجاف (إيزاكا هي بلدة صغيرة ومحطة على خط سكة حديد موانزا في تنزانيا والذي يتصل بميناء دار السلام) والعاصمة الرواندية كيجالي، موضحا أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع قد انتهت وأن الدولتين تبحثان حاليا عن تمويل له. ، اتفاقية لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين الدول الثلاث، بهدف تيسير حركة النقل بينها، وفقًا لوكالة أنباء أ ش أ.وقال إيزاك كامويلي وزير الأشغال العامة والنقل والاتصالات التنزاني - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت "إن هذا الخط الحديدي سيربط بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بميناء دار السلام في تنزانيا"، موضحًّا أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع يتولى تنفيذها حاليا شركة " HP Gulf of Germany "، ومن المقرر أن تنتهي منها بنهاية شهر يناير 2020، ولم يدل الوزير التنزاني بأي معلومات عن مصادر تمويل هذا المشروع.من جهة أخرى، كان الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، قد صرح في وقت سابق بأن حكومتي تنزانيا ورواندا بصدد بدء مناقشات حول إقامة شبكة سكك حديدية تربط بين ميناء "إيزاكا" الجاف (إيزاكا هي بلدة صغيرة ومحطة على خط سكة حديد موانزا في تنزانيا والذي يتصل بميناء دار السلام) والعاصمة الرواندية كيجالي، موضحا أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع قد انتهت وأن الدولتين تبحثان حاليا عن تمويل له.

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