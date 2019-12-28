بن فليس المرشح الرئاسي الجزائري السابق يستقيل من رئاسة حزب "طلائع الحريات"

أعلن المرشح الرئاسي الجزائري السابق علي بن فليس، استقالته من رئاسة حزب "طلائع الحريات" الذي أسسه في 2015، وتعيين عبد القادر سعدي، رئيسا للحزب بالنيابة، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.
يرضي، نمن الإحساس بأداء الواجب كاملا".
وقال بن فليس - في كلمة خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب اليوم /السبت/ بالجزائر العاصمة - "لكل مسعى بشري نهاية، ولا يوجد ما يريح ولا
من الضمائر والقناعات والمبادئ".
وأضاف "منذ أكثر 4 سنوات ونصف منحتموني ثقتكم وحملتموني هذه المهمة، حيث قمت بإنشاء حزب طلائع الحريات تتويجا لمسار سياسي طويل عمره 15 سنة، ومعرفتكم لم تكن مجرد رفقة أو مصاحبة سياسية، بل مآخاة في نصرة القضية الوطنية، جمعت ما حولها
وحل بن فليس ثالثا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الجاري بعد حصوله على نسبة 10.55%، بعد الرئيس عبد المجيد تبون الذي حصل على 58.13%، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني الذي حصل على 17.37%، بينما جاء عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في المركز الرابع بنسبة 7.28%، بينما حل عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل في المركز الخامس بنسبة 6.55%.
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