روسيا: 2020 يشهد استكمال تطوير منظومة "ليزر" لتدمير الطائرات المسيرة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أن بلاده سوف تستكمل تطوير منظومة (ليزر) لتدمير الطائرات المسيرة في عام 2020، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.
وقال كريفوروتشكو - في تصريح لصحيفة (كراسنايا زفيزدا) لسان حال وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/ -: "في ما يتعلق بإنتاج أسلحة الليزر، أشير
وأضاف "هذه المنظومة ستسمح في المستقبل بزيادة تدريجية في القدرة على التعرف وتدمير الأهداف المسيرة"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية أنفقت أكثر من 1.5 تريليون روبل (ما يزيد عن 24 مليار دولار) على شراء الأسلحة والأنشطة بموجب حجوزات الدولة لأغراض الدفاع.
وتابع قائلا : " لقد جرى توجيه أكثر من 68 بالمئة من هذه الأموال إلى شراء نماذج من الأسلحة عالية التقنية، لضمان معدل مستدام لتزويد الجيش الروسي بأنواع حديثة من الأسلحة والمعدات".
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