رئيس وزراء الجزائر:أمامنا تحديات اقتصادية واجتماعية نعمل على مواجهتها

قال عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري المكلف، اليوم السبت، "إن البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سويًّا من أجل مواجهتها والتغلب عليها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
- "استقبلت اليوم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكلفني بتشكيل حكومة، وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة".
وأضاف جراد - في أول تصريحات للصحفيين عقب تعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
العمل مع كل كفاءات الوطن ومسؤولي البلاد والمواطنين من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغلب عليها والخروج من هذه المرحلة الصعبة".. وأعرب عن ثقته في أن ما يحتويه برنامج الرئيس تبون يمكن من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا.
وتابع قائلا "نحن اليوم أمام تحد كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا، داعيا إلى
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد عين صباح اليوم جراد رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
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