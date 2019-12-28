ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

ارتفع عدد قتلى هجوم السيارة المفخخة في مقديشو، اليوم السبت، إلى 76 شخصاً على الأقل، العديد منهم طلاب جامعيون، واستهدف الانفجار منطقة مكتظة بمقديشو، بحسب مسؤولين.

ووقع الانفجار عند تقاطع مكتظ يشهد ازدحاماً مرورياً عادة جرّاء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب.

وتم نقل الجرحى من الموقع حيث خلّف الانفجار هياكل مركبات متفحّمة.

وقالت الشرطة إن العديد من القتلى هم طلاب جامعيون ضرب الانفجار حافلتهم.

وقال مدير خدمة "آمن" للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن حجي إن "عدد الضحايا الذي تم التأكد منه بلغ 76 قتيلاً و70 جريحاً، وقد يرتفع أكثر".

ووصف الضابط في الشرطة إبراهيم محمد الانفجار بأنه كان "مدمّراً".

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وكثيراً ما تتعرّض مقديشو لتفجيرات وهجمات يشنّها عناصر حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

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وكانت إذاعة "دالسان" الصومالية قد نقلت اليوم عن عمدة العاصمة مقديشو، عمر فيليش قوله إن هناك طلاب جامعات بين ضحايا انفجار سيارة مفخخة اليوم بالمدينة.

ونشرت الإذاعة صوراً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تظهر حطاماً لمركبات وأضراراً لحقت بمبان في الموقع.

وتحدث شهود عيان عن مشهد من الدمار.