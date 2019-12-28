مقتل أميركي في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 ديسمبر 2019 04:15 مساءً - قتل أميركي وأصيب عدد من العسكريين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمال العراق، حسب ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “تنظيم الدولة” الجمعة.

وقال التحالف في بيان “قُتل متعاقد مدني أميركي وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وأفراد الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك”.

وكان الجيش العراقي قد أعلن في بيان مقتضب أن عدة قذائف سقطت على قاعدة كي وان العسكرية، التي تضم قوات أميركية وعراقية، قرب مدينة كركوك، مساء الجمعة.

هذا ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل. وذكرت مصادر أن قوات الأمن عثرت على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في عربة مهجورة قرب القاعدة. فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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تضم قوات أميركية وعراقية

من جانبها، قالت مصادر أمنية إن القاعدة التي تبعد 15 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من المدينة تضم قوات أميركية إلى جانب قوات عراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.

وينشط عناصر ينتمون لـ “تنظيم الدولة” في المنطقة، وتحولوا إلى أساليب حرب العصابات بهدف إسقاط الحكومة في بغداد، منذ أن استعادت كل الأراضي التي كان يسيطر التنظيم عليها وأعلنت النصر عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

لكن مسؤولاً عسكرياً أميركياً بارزاً قال هذا الشهر إن الهجمات التي تشنها جماعات مدعومة من إيران على قواعد تضم قوات أميركية في العراق تزايدت، وأصبحت أكثر تطوراً مما يدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وجاء تحذيره بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة قرب مطار بغداد الدولي، مما أسفر عن إصابة خمسة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية في أحدث هجمات صاروخية على قواعد، تضم أفراداً من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.