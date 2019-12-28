الرئيس الأوكراني: يجب أن يتم تبادل الأسرى في دونباس غداً الأحد

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، إن "التبادل الأسرى في دونباس يجب أن يتم يوم غدٍ الأحد".

هذا ونقل المكتب الصحفي التابع للرئيس الأوكراني، خلال زيارته لمنطقة إيفانو فرانكوفسك، قوله: "يجب أن يكون التبادل غدا، نحن في انتظار ذلك، ولم يتم بعد الانتهاء من التحقق من جميع الأشخاص".

وفي وقت سابق، ناقش فريق الاتصال حول دونباس مسألة تبادل السجناء، وقال ممثل روسيا في مجموعة الاتصال بوريس غريزلوف، إن أطراف النزاع وافقت على شروط الإفراج عن المعتقلين وتبادلهم قبل نهاية العام.

وأكدت كييف الاتفاق على تبادل السجناء في دونباس قبل نهاية العام، وأعلنت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، داريا موروزوفا، اليوم، أن تبادل الأسرى بين كييف ودونباس سيتم في 29 ديسمبر.

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