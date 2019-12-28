رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في مقديشو

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً لتحصيل الضرائب في العاصمة الصومالية (مقديشو)؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وأكد السلمي، في بيان اليوم السبت، وقوف البرلمان العربي مع الصومال في جهودها لمحاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة، معبرا عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

هذا وكان قد كشف مسؤول بخدمات الإسعاف، أن انفجارًا وقع عند نقطة تفتيش مزدحمة بالعاصمة الصومالية مقديشو، أسفر عن مقتل 76 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، في أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات المميتة.

وأفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، حمل رجال الإنقاذ جثث القتلى من حطام مركبة وسيارة أجرة صغيرة ملطخة بالدماء.

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وقال عبد القادر عبد الرحمن، مدير خدمة الإسعاف في العاصمة الصومالية، لوكالة "رويترز": "حتى الآن، حملنا 76 قتيلاً و 51 آخرين مصابين، هناك المزيد من الضحايا ومن المؤكد أن يرتفع عدد القتلى".

تجدر الإشارة، إلى أن البلاد الواقعة فى القرن الأفريقي تمزقها الصراعات منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب من العشائر بالديكتاتور سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

ووفقًا لـ"رويترز"، تنفذ جماعة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة بانتظام مثل هذه الهجمات في محاولة لتقويض الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة وقوات الاتحاد الأفريقي، حيث نفذت حركة الشباب أيضًا هجمات في دول شرق إفريقيا مثل كينيا وأوغندا.

كان الهجوم الأكثر دموية الذي ألقي باللوم فيه على الشباب في أكتوبر 2017 عندما انفجرت شاحنة محمّلة بالقنابل بالقرب من ناقلة وقود في مقديشو، مما تسبب في عاصفة من النيران أسفرت عن مقتل نحو 600 شخص.