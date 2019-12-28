كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: أكثر من 235 ألف شخص يفرون من أعمال العنف في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 235.000 شخص فروا من منطقة إدلب على مدار الأسبوعين الماضيين، وسط غارات جوية شنتها قوات الحكومة الروسية والسورية على آخر معقل رئيسي في سوريا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن النزوح الجماعي بين 12، و25 ديسمبر ترك منطقة معرة النعمان في جنوب إدلب "شبه خالية".

وقال التقرير "مع تصاعد العنف في شمال غرب سوريا، يعاني المدنيون في محافظة إدلب مرة أخرى من العواقب المدمرة للأعمال العدائية".

ومنذ منتصف ديسمبر، وضغط القوات المدعومة من روسيا قدما في هجوم على المقاتلين المسلحين في جنوب إدلب، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار أغسطس ويدعو إلى التصعيد من تركيا، فرنسا والأمم المتحدة.

واستولوا منذ 19 ديسمبر على عشرات البلدات والقرى من المقاتلين المسلحين وسط اشتباكات أسفرت عن مقتل المئات من الجانبين.

وجلبت هذه التطورات أقل من أربعة كيلومترات من معرة النعمان، أحد أكبر المراكز الحضرية في إدلب.

وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أدت المعارك المستمرة إلى تضخيم النزوح من المنطقة وبلدة سراقب القريبة.

وقالت "الناس من سرقاب وريفها الشرقي يفرون الان تحسبًا للقتال الذي يؤثر مباشرة على مجتمعاتهم المحلية."

أجبر البعض على الحركة أكثر من مرة، مثل أولئك الذين فروا إلى سراقب ثم بدأوا في التحرك شمالًا.

وفر الآلاف إلى بلدتي عفرين والبل في محافظة حلب الشمالية، بينما ذُكر أن عشرات العائلات قد فروا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في حلب.

وأعلن ديفيد سوانسون، الناطق الإقليمي باسم الأمم المتحدة عن الأزمة السورية من إسطنبول أن النساء، والأطفال يشكلون أكثر من 80 بالمائة من النازحين.

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وأضاف "هذا يأتي على رأس أرقام النزوح التي كانت لدينا منذ نهاية أبريل إلى نهاية أغسطس حيث نزح أكثر من 400.000 شخص.

وقال أيضًا "ما لدينا هو أزمة نزوح إضافة إلى أزمة نزوح أخرى".

• "التصعيد الفوري"

تهيمن إدلب على حياة التحرير الشام، الشريك السابق لتنظيم القاعدة، والذي حث زعيمه هذا الأسبوع المقاتلين المسلحين والمتمردين المتحالفين على التوجه إلى الخطوط الأمامية ومعركة "المحتلين الروس" والقوات الحكومية السورية.

وتستضيف المنطقة حوالي ثلاثة ملايين شخص، من بينهم العديد من النازحين بسبب سنوات من العنف في أجزاء أخرى من سوريا.

وتعهدت حكومة بشار الأسد، التي تسيطر الآن على 70٪ من سوريا، مرارًا وتكرارًا باستعادة المنطقة.

وبدعم من موسكو، شنت دمشق هجومًا عنيفًا على إدلب في أبريل، قُتل فيه حوالي 1000 مدني وتشريد أكثر من 400.000.

وتنفي موسكو ودمشق مزاعم القصف العشوائي للمدنيين قائلين إنهما يقاتلان "الإرهابيين".

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في أغسطس، استمر القصف، مما دفع تركيا هذا الأسبوع إلى الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار خلال محادثات في موسكو.

وفي يوم الثلاثاء، دعت فرنسا إلى "وقف فوري للتصعيد"، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل أكثر من 370.000 شخص وتشريد الملايين منذ اندلاعها بمظاهرات معادية للسحق الوحشي من قبل قوات الأمن.