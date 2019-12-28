كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الياباني بالقاهرة يهنئ المصريين بالعام الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر سفير اليابان لدي القاهرة نوكي ماساكى، اليوم السبت، مقطع فيديو قصير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا فيه: "يسعدني كثيرًا أن أستقبل مع الشعب المصري هذا العام الجديد السعيد على مصر واليابان متقدمًا للشعب المصري بدعواتي القلبية بدوام الصحة والسعادة ومواصلة تعزيز علاقات الصداقة بين مصر واليابان".

وقال السفير "ماساكى"، أن هناك العديد من الأحداث المهمة التي حدثت في عام 2019، منها تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، ومن ثم عززت مصر واليابان التعاون فيما بينهما؛ لتعزيز السلام والتنمية في إفريقيا.

وعقدت اليابان، قمة العشرين بمدينة أوساكا في شهر يونيو ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 7) في شهر أغسطس، وعليه فقد قام الرئيس السيسي بزيارة اليابان مرتين في هاتين المناسبتين والتقى برئيس الوزراء شينزو آبي لتعزيز العلاقات الثنائية.

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وفي اليابان أيضا، تم إعلام العالم في الداخل والخارج بتولي الإمبراطور الجديد من خلال مراسم التنصيب التي بدأت في أكتوبر الماضي.

ومع تولي الإمبراطور الجديد للعرش، بدأت حقبة جديدة في اليابان تسمى "ريوا" والتي تعني بالعربية "التناغم الجميل"، وخلال عام 2020، وهو العام الأول من عصر ريوا، سيكون هناك اثنان من الأحداث المهمة لتعزيز العلاقة بين مصر واليابان، أولهما هو إقامة دورة الألعاب الأولمبية والبارلمبية "طوكيو 2020"، والتي من خلالها سندعم ونشجع بحماس اللاعبين المصريين، وفي مقدمتهم فريق كرة القدم وفريق الجودو.

أما ثاني هذه الأحداث فهو افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تدعم اليابان بناء هذا المتحف كأكبر متحف في العالم، كما تقدم له الدعم الفني من أجل عرض التراث الحضاري المصري والحفاظ عليه وترميمه، والعالم كله مهتم بالمتحف المصري الكبير الذي سيقدم الحضارة المصرية للعالم.