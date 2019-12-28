كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الهندية: الحزب الحاكم يحاول تجاهل المخاوف الشعبية بشأن قانون الجنسية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح زعيم المعارضة، اليوم السبت، أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند كان يحاول تجاهل المخاوف الشعبية بشأن قانون الجنسية الجديد، حسبما ذكرت صحيفة P.M. News النيجيرية.

وقال زعيم حزب المؤتمر، راهول غاندي، في تجمع حاشد في جواهاتي: "في أسام، يحتج الشباب، وفي ولايات أخرى، تحدث احتجاجات أيضًا. لماذا لديك لاطلاق النار وقتلهم؟، إن حزب بهاراتيا جاناتا لا يريد أن يستمع إلى صوت الشعب".

يأتي التعليق حيث انضم الآلاف إلى المسيرات احتجاجًا على التشريع.

وعقد حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض الرئيسي في البلاد مسيرات "إنقاذ الهند، وحفظ الدستور" في عدة مدن من بينها مومباي ولكنو وجواهاتي، اليوم السبت.

يسمح قانون الجنسية الجديد، 2019، للمهاجرين من الهندوس والسيخ والبوذيين والجاينيه والمسيحيين والفارسية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة بالاستفادة من المواطنة السريعة.

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يقول النقاد إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني ومحاولات تهميش المسلمين، على الرغم من أن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي يرفض ذلك.

ينظم الطلاب ومجموعات المجتمع المدني والمجتمع الإسلامي وأحزاب المعارضة مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالتراجع أو تغيير القانون.

جواهاتي، هي المدينة الرئيسية في ولاية آسام الشمالية الشرقية في الهند التي شهدت أول اندلاع للاحتجاجات على قانون الجنسية.

في حين كانت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد سلمية في معظمها، إلا أنها تحولت إلى أعمال عنف في مناسبات خاصة في ولاية أسام وأوتار براديش أدت إلى مقتل 25 شخصًا.

في تاميل نادو عاصمة ولاية شيناي، شارك ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في مسيرة احتجاج نظمتها منظمة إسلامية ، تاميل نادو توحيد جاماث ، حسبما ذكرت قناة إن دي تي في الإخبارية.

يقول رئيس الوزراء، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا، ناريندرا مودي، إن قانون الجنسية لا يؤثر على المواطنين المسلمين واتهم المعارضة بنشر الأكاذيب.