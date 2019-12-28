كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تعتقل عشرات المتظاهرين في مركز للتسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعتقلت شرطة هونج كونج، نحو عشرة متظاهرين واستخدمت رذاذ الفلفل، اليوم السبت، لتفريق احتجاج في مركز للتسوق يهدف إلى تعطيل أعمال البيع بالتجزئة بالقرب من الحدود مع الصين، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

يستهدف المتظاهرون مراكز التسوق في جميع أنحاء هونغ كونغ منذ مطلع هذا الأسبوع، ونظم أكثر من مائة من المتظاهرين، يرتدون ملابس سوداء بأقنعة الوجه، مسيرة عبر مركز تجاري في شيونغ شوي اليوم السبت، وهم يهتفون "عودوا إلى الصين".

تحظى شيونغ شوي، الواقعة عبر الحدود من مدينة شنتشن الصينية، بشعبية لدى التجار الذين يشترون كميات كبيرة من البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية في هونغ كونغ ثم يبيعونها في البر الرئيسي.

أصبح التجار الصينيون هدفًا للمتظاهرين في هونج كونج، الذين يلومونهم على الاكتظاظ ورفع الأسعار والإيجارات.

وقال كيلي، وهو متظاهر يبلغ من العمر 17 عامًا، وكان يرتدي قناعًا، "هناك العديد من التجار، نريد أن نطردهم.. هدفنا هو جعل المتاجر تغلق أبوابها."

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وقد بدأت الاحتجاجات في هونج كونج منذ أكثر من ستة أشهر ردا على مشروع قانون تم سحبه الآن والذي سمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية، حيث يسيطر الحزب الشيوعي على المحاكم.

تطورت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية وأصبحت أكثر مواجهة خلال موسم الأعياد.

يتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في الأيام القليلة المقبلة، بما في ذلك العد التنازلي ليوم رأس السنة ومسيرة في 1 يناير نظمتها جبهة حقوق الإنسان المدنية التي يمكن أن تجذب الآلاف.

يحتج العديد من المتظاهرين ضد ما يرون أنه استخدام القوة غير الضرورية من قبل الشرطة وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل في سلوك الشرطة.