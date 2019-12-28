كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين بشدة هجوم مقديشو الإرهابي.. وتؤكد: نرفضها كافة أشكال العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت دولة الإمارات، عن أدانتها بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم السبت، بالقرب من مركز أمني في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى المدنيين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، عن استنكار الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وشدد البيان على رفض الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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وقدمت خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل أكثر من 76 شخصا وأصيب آخرون بجروح، السبت، إثر انفجار عنيف لسيارة مفخخة غرب العاصمة الصومالية مقديشو.

وتشن حركة الشباب المرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة الإرهابي هجمات منتظمة داخل البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ عام 1992.