عاجل.. الرئيس الجزائري يعين عبدالعزيز جراد رئيسًا للوزراء

وتعهد الرئيس تبون بعد انتخابه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تضم شبابا في العشرينيات من العمر.

وكان الرئيس تبون قد كلف يوم 19 ديسمبر الجاري صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية برئاسة حكومة تصريف الأعمال بشكل مؤقت لحين تعيين حكومة جديدة.

أعلن عبدالمجيد تبون الرئيس الجزائري، اليوم السبت، عن تعيين عبدالعزيز جراد وزيرا أول (رئيسا للوزراء)، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الجزائري.

السيرة الذاتية لـ"جراد"

والدكتور عبدالعزيز جراد من مواليد 12 فبراير 1954 في ولاية خنشلة (شمال شرق) وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، وحصل على ليسانس في العلوم السياسية 1976 ثم دكتوراة في العلوم السياسية عام 1981 من جامعة باريس، وعمل أستاذا جامعيا في عدة جامعات.

وعين جراد مديرا للمدرسة الوطنية للإدارة بين عامي 1987 و1992 ثم مستشارا دبلوماسيا بالرئاسة عام 1992 ثم أمينا عاما للرئاسة بين عامي 1993 و1995.

كما شغل جراد منصب مدير عام الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بين عامي 1996 و2000 ثم أمين عام وزارة الخارجية بين عامي 2001 و2003 وله عدة كتب في العلوم السياسية.