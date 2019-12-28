كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 جنود أفغان جراء هجوم على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 10 جنود أفغان اليوم السبت، مقتلهم بهجوم شنته حركة طالبان، على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند بجنوب البلاد.

وصرح الناطق باسم كتيبة "مايواند 215" التابعة للجيش الأفغاني، حفر عناصر طالبان نفقا إلى القاعدة في منطقة سنغين، وفجروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة المجمع العسكري، في جنوب أفغانستان.

وقال: "كان هناك 18 جنديا في القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهالي سنغين، حيث جرح 4 جنود وصد الـ4 الآخرون المتبقون هجوم طالبان ببسالة".

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وتبنت طالبان الهجوم في بيان صادر عن المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، وأُرسل إلى وسائل الإعلام.

ويأتي هجوم هلمند في وقت تستعد فيه القوات المحلية والدولية لشتاء دام جديد في ظل المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان من أجل إنهاء العنف في أفغانستان.

وقتل يوم الثلاثاء 7 جنود أفغان بهجوم شنته طالبان على قاعدة في ولاية بلخ في شمال البلاد.