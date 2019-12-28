كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة اليابانية: العثور علي رفات بشرية يُشتبه أنه كوري شمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول في خفر السواحل اليابانية، اليوم السبت، إن الشرطة عثرت على رفات خمسة أشخاص على الأقل في قارب خشبي يشتبه أنه من كوريا الشمالية على ساحل إحدى الجزر اليابانية النائية.

وأضاف المسؤول "كي تشينين"، أن الشرطة اكتشفت هذا الحادث في جذع القارب الخشبي في حوالي الساعة 9:30 صباحًا اليوم السبت في جزيرة سادو، الواقعة قبالة ساحل ولاية نيجاتا شمال غرب اليابان.

وقال تشينين، إن الشرطة عثرت على رأس شخصين وخمس جثث مضيفة أن سبب الوفاة قيد التحقيق.

ولم يستطع المسؤول على الفور تأكيد ما إذا كان الرؤساء ينتمون إلى الجثث الخمس أم أنهم من شخصين آخرين، قائلين إنه يجري التحقيق.

وأضاف أن القارب الخشبي به حروف وأرقام مكتوبة باللغة الكورية من الخارج.

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ورصد ضابط شرطة القارب الخشبي لأول مرة بعد ظهر الجمعة. انتظرت الشرطة حتى اليوم السبت قبل دخوله بسبب الطقس الغير مستقر.

وقال تشينين إن هذا الاكتشاف اليوم السبت يمثل المرة الثانية منذ الشهر الماضي التي غرق فيها قارب خشبي على شواطئ جزيرة سادو.

ويضيف هذا الاكتشاف المروّع المشاكل التي تواجهها اليابان وكوريا الجنوبية مع جارتها كوريا الشمالية، لأن العلاقات الدبلوماسية المتوترة بشأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية قد تجعل إجراء التحقيق أمرًا صعبًا.

وأعطى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة حتى نهاية العام اقتراحًا بتنازلات جديدة في المحادثات حول ترسانة بلاده النووية وتقليل التوترات بين الخصوم.

وفي يوم الجمعة أيضًا، أرسلت محطة NHK العامة اليابانية نشرة إخبارية أفادت بشكل غير صحيح أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا سقط في المياه شرق الأرخبيل الياباني، وأصدرت اعتذارًا يوضح أنه كان تنبيهًا إعلاميًا للتدريب.