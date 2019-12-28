لانتقاده وزيرة.. المرابط يستقيل من لجنة العلاقات الدولية للـPJD بطلب من القيادة

قال عمر المرابط، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ونائب عمدة مدينة اتيس مونس الفرنسية، إنه قدم اليوم السبت استقالته من لجنة العلاقات الدولية للحزب، “استجابة لطلب الأخ رئيس للجنة (محمد نجيب بوليف)، الذي طلب مني تقديم استقالتي من اللجنة على خلفية تدوينتي أمس (انتقد فيها الوزيرة نزهة الوافي)”، يقول المرابط.

وأضاف، العضو في مجلس جالية مغاربة العالم، في تدوينة بالفيسبوك، صباح اليوم السبت، “إني أستجيب لطلبه، مقدما استقالتي الفورية متمنيا لها (الوزيرة) كامل التوفيق في مهامها”.

وكان المرابط، كتب أمس تدوينة في الفايسبوك، انتقد فيها تصريحات للوزيرة المنتدبة نزهة الوافي، حول مغاربة العالم، وقال، “حين استمعت لخطابها ظننت في الوهلة الأولى أن السيدة الوزيرة تخاطب الجالية اليهودية، وهي تتحدث عن العيش المشترك”.

وأضاف، “وصف مغاربة العالم بأنهم ‘عملة صعبة’ عيب والله.. كيف للوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن تعطي أرقاما مغلوطة، 34 نائبا برلمانيا من أصل مغربي في ألمانيا؟! يجب أن تكون المخيلة واسعة والحلم أكثر من جميل لتصديق هذا”.