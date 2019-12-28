قال عمر المرابط، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ونائب عمدة مدينة اتيس مونس الفرنسية، إنه قدم اليوم السبت استقالته من لجنة العلاقات الدولية للحزب، “استجابة لطلب الأخ رئيس للجنة (محمد نجيب بوليف)، الذي طلب مني تقديم استقالتي من اللجنة على خلفية تدوينتي أمس (انتقد فيها الوزيرة نزهة الوافي)”، يقول المرابط.
وأضاف، العضو في مجلس جالية مغاربة العالم، في تدوينة بالفيسبوك، صباح اليوم السبت، “إني أستجيب لطلبه، مقدما استقالتي الفورية متمنيا لها (الوزيرة) كامل التوفيق في مهامها”.
وكان المرابط، كتب أمس تدوينة في الفايسبوك، انتقد فيها تصريحات للوزيرة المنتدبة نزهة الوافي، حول مغاربة العالم، وقال، “حين استمعت لخطابها ظننت في الوهلة الأولى أن السيدة الوزيرة تخاطب الجالية اليهودية، وهي تتحدث عن العيش المشترك”.
وأضاف، “وصف مغاربة العالم بأنهم ‘عملة صعبة’ عيب والله.. كيف للوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن تعطي أرقاما مغلوطة، 34 نائبا برلمانيا من أصل مغربي في ألمانيا؟! يجب أن تكون المخيلة واسعة والحلم أكثر من جميل لتصديق هذا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لانتقاده وزيرة.. المرابط يستقيل من لجنة العلاقات الدولية للـPJD بطلب من القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.