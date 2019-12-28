العراق: 68 مختطفًا منذ بداية الاحتجاجات حتى اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت المفوّضيّة العليا المستقلّة لحقوق الإنسان في العراق، إنّ 68 متظاهرًا قد اختطفوا منذ بداية الاحتجاجات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي المستمرّة حتّى اليوم.

وصرّح عضو مجلس المفوضية، أنس العزاوي بالقول إنّ "إجمالي عدد حالات الاختطاف في العراق في صفوف الناشطين والمتظاهرين، منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى الآن، بلغ 68 حالة اختطاف".

وأوضح العزاوي أنّه "تم إطلاق سراح 12 منهم، فيما لا يزال مصير 56 مختطفا مجهولا، وهي أرقام مثبتة لدى منظمة حقوق الإنسان العراقية"، مبيّنًا أنّ "حالات الاغتيال في صفوف الناشطين والمتظاهرين بلغت 33 حالة موزعة بواقع 15 حالة قتل و13 مصابا وسبع حالات محاولات فاشلة".

وقال العزاوي إن حالات الاختطاف والاغتيال تتم خارج ساحات التظاهر، مؤكّدًا أنّ القوات الأمنية تواصل عمليات البحث عن الفاعلين.

وفي سياق متّصل، ذكر شهود عيان أن متظاهرا قتل في اشتباكات ليلية الليلة الماضية بين القوات العراقية ومتظاهرين في ساحة الوثبة ببغداد.