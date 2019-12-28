بوغبا يطالب وكيله بإعادته إلى يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، عن رغبته في العودة إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي رحل عنه في صيف 2016 صوب "الشياطين الحمر".

ولم تسر الأمور مع الشياطين الحمر بالشكل الأمثل، من جهة المنافسة على البطولات.

وهو ما دفع بوغبا لمطالبة وكيله، مينو رايولا، بمواصلة المفاوضات مع يوفنتوس، بحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

ولم يشارك بوغبا مع مانشستر يونايتد، إلا في 8 مباريات بجميع المسابقات، هذا الموسم، حيث صنع هدفين فقط، خاصةً أنه غاب لفترة طويلة بسبب عدة إصابات في الكاحل، وعاد مؤخرا فقط للملاعب.

ولعب النجم الفرنسي 178 مباراة بقميص يوفنتوس، خلال السنوات الأربع التي قضاها في تورينو، حيث سجل 34 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة.