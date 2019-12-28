فيدال يقدم شكوى ضد فريقه برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، أرتورو فيدال، قدم شكوى ضد فريقه، بسبب عدم دفع مكافآت متأخرة له منذ الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تقدم فيدال بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني، ضد برشلونة يوم 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي عن طريق محاميه، طالب فيها بالحصول على مبلغ 2.4 مليون يورو.

وفي الوقت ذاته، أكد برشلونة عدم صحة دعوى اللاعب، بسبب فهمه لبنود عقده بشكل خاطئ، وبالتالي فإن النادي ليس مطالب بدفع أي مبالغ.

وينص عقد فيدال على حصوله على مبلغ يقترب من 2 مليون يورو، إذا خاض 60 مباراة بقميص برشلونة، إلا أن اللاعب لم يصل لهذا الرقم حتى الآن، وفقًا للنادي.

وأوضح النادي الكاتالوني أن البند المذكور حدد أن المباراة تحتسب ضمن الـ60 مباراة في حالة مشاركة اللاعب لمدة 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لا ينطبق على فيدال الذي لم يصل إلى 60 مباراة حتى الآن.