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بدء فعاليات دورة تدريبية حول الرعاية التكاملية لصحة الطفل بعدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات دورة تدريبية حول الرعاية التكاملية لصحة الطفل بعدن والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة لبرنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل ، التي نظمها برنامج الرعاية التكاملية ، بدعم من منظمة اليونسيف.

 

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وتهدف الدورة الى اكساب 24 طبيبا وممرضا واخصائيا من مستشفی الصداقه التعليمي العام بعدن ،معارف نظرية وتطبيقية حول الدليل الارشادي لرعاية الطفل ودليل ، وتقييم وتصنيف المريض من عمر شهرين الی اقل من خمس سنوات وكيفية توزيع التطبيقات علی الاقسام الداخلية والعيادات الخارجية .

 

واكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش ، اهمية الرعاية الصحية بالطفل ، ورصد المعلومات الصحيحة في معرفة المخرجات العلاجية وانضباطها مع البرتوكول الطبي ، ومعرفة الاحصائيات السليمة والدقيقه التي تسجل رقما يعتمد عليه.

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