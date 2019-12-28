زلزالان يضربان منطقة إيرانية غربي البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن زلزالين بقوة 4.3 و 3.8 درجة على مقياس ريختر ضربا منطقة زرين آباد بمحافظة إيلام غربي البلاد. وذكرت وكالة "فارس" ان "الزلزالين ضربا منطقة بهله في محافظة إيلام غربي محافظة إيران". وأضافت أن "الزلزالين وقعا في الساعة الواحدة وخمسين دقيقة بعد ظهر اليوم، على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض"، فيما لم ترد انباء عن وقوع ضحايا لغاية الآن.



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