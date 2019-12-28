القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجار عنيف يضرب العاصمة الصومالية مقديشو، نجم عن قنبلة زرعت في شاحنة بمنطقة مكتظة بالمواطنين ما تسبب في مقتل 76 شخصا على الأقل حتى الآن.
"إذاعة شبيلي" الصومالية نقلت عن شهود عيان أن التفجير وقع في مكتب ضرائب بمحيط نقطة تفتيش، أعقبه إطلاق نار كثيف من قوات الأمن.
"كل ما رأيته هو جثث متناثرة تفحم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرف على أصحابها، الحادث كان مدمرا".. هكذا يروي شهود العيان مأساة انفجار مقديشو.
وتشن حركة الشباب المرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة الإرهابي هجمات منتظمة داخل البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ عام 1992.
كانت هذه تفاصيل خبر تفجير إرهابي يُخلف مأساة إنسانية في الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.