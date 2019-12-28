تفجير إرهابي يُخلف مأساة إنسانية في الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجار عنيف يضرب العاصمة الصومالية مقديشو، نجم عن قنبلة زرعت في شاحنة بمنطقة مكتظة بالمواطنين ما تسبب في مقتل 76 شخصا على الأقل حتى الآن.

"إذاعة شبيلي" الصومالية نقلت عن شهود عيان أن التفجير وقع في مكتب ضرائب بمحيط نقطة تفتيش، أعقبه إطلاق نار كثيف من قوات الأمن.

"كل ما رأيته هو جثث متناثرة تفحم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرف على أصحابها، الحادث كان مدمرا".. هكذا يروي شهود العيان مأساة انفجار مقديشو.

وتشن حركة الشباب المرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة الإرهابي هجمات منتظمة داخل البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ عام 1992.‎