روسيا بدأت إنتاج صواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل للصاروخ فرط الصوتي "أفانغارد".

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل للصاروخ فرط الصوتي "أفانغارد".

وقال نائب وزير الدفاع الروسي أيضا، في حوار مع صحيفة "كراسنويا زفيزدا" (النجم الأحمر)، إنه من المقرر في العام المقبل إبرام عقد آخر مدته ثلاث سنوات لتصنيع منظومات صواريخ "يارس" لإعادة تجهيز ثلاثة أفواج صاروخية أخرى، وكذلك لتصنيع منظومة "سيرينا-إم" الصاروخية، وهكذا، بحلول عام 2022 ستصل نسبة تزويد القوات الصاروخية الاستراتيجية بالأسلحة الحديثة إلى 92%.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بأن أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي "أفانغارد" بدأ الخدمة اعتبارا من يوم 27 ديسمبر الجاري​​​.