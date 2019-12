شاهد .. قائد بالحرس الثوري الإيراني يعتدي على مواطنة وزوجها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

ويظهر المقطع قيام ثلاثة رجال بالاتصال والتهديد بإغلاق المطعم واعتقال المرأة حتى قامت هي بتصويرهم قبل أن يقوم أحدهم بضربها في وجهها.

وتوضح السيدة أن زوجها هاجم الشخص الذي قام بالاعتداء لكنه تعرض للضرب من قبل الرجال الثلاثة.

وتقول إنها اتصلت بالشرطة لتقديم شكوى لكن الضابط الذي حضر إلى المكان قال لها إن أحد هؤلاء الرجال قائد في الحرس الثوري الإيراني والآخر مسؤول في شرطة الآداب وأن الشكوى ضدهم ستكون بلا جدوى

Woman filming said she was in #Iran restaurant when her scarf slipped off. Three agents walked in &threatened rest. owner that they'd shut him down & arrest her. They filming her so the woman started filming before one of them hit her in the face. Her husband reacted &was beaten. pic.twitter.com/RnTNMjP29Z— Iran News Wire (@IranNW)