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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الجزائري يعين عبدالعزيز جراد رئيسا للحكومة الجديدة السبت 28 ديسمبر 2019 عين الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، عبدالعزيز جراد في منصب الوزير الأول.



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