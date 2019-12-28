العبسي تمنى للرئيس عون النجاح في تشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بالبلد

اتصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا بالاعياد. وتمنى له النجاح في تشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بالبلد ووضع حد للحالة الصعبة التي يمر بها لبنان وتحقيق طموح أبنائه ببناء وطن عادل يكون حاضنا للجميع. ، كما عبر غبطته عن وضع طاقات الطائفة في خدمة لبنان .
كذلك اجرى العبسي اتصالا بالرئيس الدكتور حسان دياب مهنئا بالسنة الجديدة . وتمنى له التوفيق في مهامه والنجاح في اخراج لبنان من الدوامة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها والعبور به الى مفهوم الدولة الحديثة التي يطالب بها الشعب.
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