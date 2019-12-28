العبسي تمنى للرئيس عون النجاح في تشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بالبلد

اتصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ ب​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مهنئا بالاعياد. وتمنى له النجاح في تشكيل ​حكومة​ جديدة قادرة على النهوض بالبلد ووضع حد للحالة الصعبة التي يمر بها ​لبنان​ وتحقيق طموح أبنائه ببناء وطن عادل يكون حاضنا للجميع. ، كما عبر غبطته عن وضع طاقات الطائفة في خدمة لبنان .

كذلك اجرى العبسي اتصالا بالرئيس الدكتور ​حسان دياب​ مهنئا ب​السنة​ ​الجديدة​ . وتمنى له التوفيق في مهامه والنجاح في اخراج لبنان من الدوامة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها والعبور به الى مفهوم ​الدولة​ الحديثة التي يطالب بها الشعب.