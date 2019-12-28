النشرة: حراك النبطية جال على كافة المصارف في المدينة تحت شعار "بكفي سرقة"

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية أنه رفضًا ل​سياسة​ ​المصارف​ المهينة للمودعين نظم حراك النبطية تحرك احتجاجي تحت شعار "بكفي سرقة" انطلق من امام خيمة الحراك امام ​سراي النبطية​، وحمل خلاله المحتجون الاعلام اللبنانية ولافتات كتب على بعضها "مش دافعين ماحدا احسن من حدا" ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة ناهبي ​المال​ العام وإقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، وجاب المحتجون على كافة فروع المصارف في ​مدينة النبطية​ وسط مواكبة من ​قوى الامن الداخلي​، وتوقف المحتجون امام كل فرع بنك ولوحوا بالأعلام اللبنانية ورفعوا الشعارات والأناشيد الحماسية ولوحظ ان بعض فروع المصارف فتحت ابوابها للمحتجين الذين دخلوها دون اَي إشكالات، فيما اقفل البعض ابوابه فور وصول ​المحتجين​ اليه فيما كان عدد من الفروع مقفلا من الصباح تحسبا لحركة الاحتجاج، وتحول الاحتجاج امام بعض المصارف الى تحرك تضامني مع العديد من المودعين الذين شكوا لهم عدم قدرتهم على سحب أموالهم او حتى رواتبهم بسبب عدم توفر الأموال في بعض المصارف هذا الصباح.



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