تجمع امام فصيلة درك رياق بعد استدعاء متظاهرين قاموا بتمزيق صور سياسيين

تجمع عدد من المواطنين امام فصيلة درك رياق في ​البقاع الأوسط​، بعد استدعاء 15 مواطنا من بلدة ​كفرزبد​ ​شرق زحلة​ شاركوا في الحراك، ويتم الاستماع الى افادتهم والتحقيق معهم، بسبب قيامهم بتمزيق صور سياسيين، ومنهم ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، خلال ​التظاهرات​ التي حصلت مع بدء الحراك في 17 تشرين الاول.

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