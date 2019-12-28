الخارجية الروسية: الهدف من هجوم مقديشو زعزعة الاستقرار في الصومال

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "التفجير الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وسط العاصمة الصومالية مقديشو هدفه زعزعة الاستقرار في هذا البلد"، مدينةً "الهجوم الإرهابي الهمجي الذي راح ضحيته مدنيون ومن البديهي أن يكون الهدف من هذا الهجوم الدموي الذي نفذه متطرفون هو زعزعة الاستقرار في الصومال".
وفي بيان لها، عبرت الخارجية الروسية عن "تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدة "تمسك روسيا، بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي، بدعم جهود الحكومة الفدرالية الصومالية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المخطط لإجرائها خلال العامين 2020 و2021".
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