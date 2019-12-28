السفير الايراني في بكين: مشروع "حزام-طريق" عزز الصداقة بين ايران والصين

اكد السفير ال​ايران​ي في بكين محمد كشاورز زادة ان "مشروع "حزام واحد-طريق واحد" عزز الصداقة بين ايران و​الصين​"، مشيراً إلى "العلاقات العريقة بين ايران والصين والروابط الشعبية بين الشعبين عبر طريق الحرير"، لافتاً إلى أن "مشروع "حزام واح-طريق واحد" ساهم بترسيخ اسس الصداقة بين الشعبين".

ولفت إلى أن "ايران كالصين دولة عريقة وذات تاريخ طويل وان العلاقات بينهما عريقة"، موضحاً أن "العلاقات بين البلدين قد دخلت الان مرحلة جديدة في اطار مشروع "حزام واحد-طريق واحد"، داعيا الطلبة الصينيين الذين يدرسون في فرع ​الصحافة​ والاعلام إلى "المزيد من مطالعة تاريخ ايران والتعرف على ايران عن كثب والكتابة حولها".