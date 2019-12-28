الرئيس الجزائري “تبون” يكلف أستاذا للعلوم السياسية بتشكيل الحكومة

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت رئيسا جديدا للحكومة، وفق بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي.
وقال البيان، إن جراد، الأستاذ في العلوم السياسية، “كُلف بتشكيل حكومة جديدة” خلفا لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عين رئيسا للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 دجنبر، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.
وحسب جريدة الشروق، فقد شغل عبد العزيز جراد سابقا، منصب مستشار دبلوماسي في عهد الرئيس الأسبق علي كافي، ثم منصب أمين عام للرئاسة في عهد الرئيس زروال، فمدير للمدرسة الوطنية للإدارة لمدة 5 سنوات.
وكانت العاصمة الجزائر، قد شهدت أمس الجمعة، تجدد المظاهرات الرافضة للعملية السياسية الجارية، مطالبة برحيل النخبة السياسية الحالية، ورافضة الحوار مع الرئيس الجديد.
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