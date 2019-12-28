السلطات تمنع وقفة احتجاجية لجماهير رجاء بني ملال و”الألتراس” يصر على الاحتجاج ويغير مكان الوقفة – اليوم 24 Loading ... Loading ... السلطات تمنع وقفة احتجاجية لجماهير رجاء بني ملال و”الألتراس” يصر على الاحتجاج ويغير مكان الوقفة – اليوم 24

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