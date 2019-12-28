صاحب “الحقيقة الضائعة”.. قيدوم الصحافيين مصطفى العلوي في ذمة الله

توفي قبل قليل قيدوم الصحافيين المغاربة، مصطفى العلوي، صاحب “الحقيقة الضائعة”، ومدير أسبوعية “الأسبوع الصحافي”.

وقال أحد المقربين من أسرة الراحل، انه توفيه قبل قليل بمنزله بالرباط، مشيرا إلى أن وضعه الصحي كان متدهورا في المدة الأخيرة.

ولم يحدد بعد موعد دفن جثمان الراحل، بحسب المصدر، حيث لازالت عائلته تتوافد على المنزل في هذه اللحظات.

وكتب عادل بنحمزة، القيادي بحزب الاستقلال، في تدوينة بالفايسبوك، معزيا في وفاة العلوي، “إنه أبرز أسماء الصحافة المغربية وأحد المؤرخين وأحد شهود العصر”.

وأضاف بنحمزة، “غادرنا صاحب تجربة الأسبوع الصحفي، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وغفر له وألهمنا وأهله الصبر والسلوان”.