بعد أن تمت تكسيته بالعشب الاصطناعي.. الجامعة تضع ملعب الحاحب رهن إشارة أندية المنطقة

سلمت الجامعة الملكية لكرة القدم، أمس الجمعة، في شخص عضو مكتبها المديري جمال السنوسي، رئيس العصبة الوطنية هواة، الملعب البلدي بمدينة الحاجب، لأندية المنطقة.

ووضعت جامعة اللعبة الملعب البلدي رهن إشارة أندية المنطقة، وذلك بعد أن تمت تكسيته بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد.

ويأتي تسليم ملعب الحاجب، في إطار سياسة جامعة كرة القدم، الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية للعديد من الفرق الوطنية، بعد أن تمت عملية تكسيتها.

هذا بالإضافة إلى العملية التي وضعتها الجامعة، وسلمت بموجبها عددا من الملاعب لمجموعة من الأندية المنضوية تحت لوائها.