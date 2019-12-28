أكادير..”حجرة” تنهي حياة طالب جامعي بعد شجار مع شقيقين!

لقي شاب في العشرينيات مصرعه ليلة أمس الجمعة، متأثرا بجروح في رأسه، كان قد أصيب بها في حادث شجار مع شقيقين، بمنطقة القليعة ضواحي أكادير.

وحسب مصادر محلية، فإن خلاف عنيف بين الضحية وشخصين، تطور للتراشق بالحجارة أدى إلى إصابة الهالك بحجر كبير من الخلف على مستوى الرأس سقط على إثرها مدرجا في دمائه.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحدث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل الضحية على وجه السرعة لقسم المستعجلات المستشفى الجهوي بأكادير، قبل أن يفارقه هذا الأخير الحياة متأثرا بجروحه البليغة على مستوى الرأس.

هذا وتمكنت مصالح الدرك الملكي من توقيف المشتبه بهما، وإحالتهما على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما، في انتظار تقديمهما على أنظار النيابة العامة المختصة.